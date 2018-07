Un Jour dans l'Histoire - Raïssa Bloch, de Saint-Pétersbourg à Auschwitz - 31/07/2018

13h15 : Raïssa Bloch, de Saint-Pétersbourg à Auschwitz

Raïssa Bloch, poétesse et historienne juive, est en route vers Auschwitz. Née à Saint-Pétersbourg, polonaise par son mariage, elle a fui vers l'Allemagne après la Révolution de 1917, puis fui Berlin pour Paris lors de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, puis encore fui la France vers la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale...

Invitée : Agnès Graceffa, collaboratrice scientifique à l'ULB, pour son livre « Une femme face à l'histoire, itinéraire de Raïssa Bloch, Saint-Petersbourg-Auschwitz,1898-1943. » ; Belin.



13h45 : Un jour dans l'Info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Bertrand Henne vous raconte la première fermeture de la centrale de Thiange en 1979.



14h : Le siècle d'or des Pays-bas (XVIIe siècle)

Invité : Benoît BEYER de RYKE.

