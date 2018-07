Un Jour dans l'Histoire - Michel Ange ou la démesure - 30/07/2018

13h15 : "Michel Ange ou la démesure".

Démesure, sensibilité, calcul, compétition, obstination, amour immodéré des corps ... nous partons sur les traces de Michel Ange.

Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



13h45 : Un jour dans l'info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Hélène Maquet revient sur un moment de tension politique fort. Le blocage de Bruxelles par les routiers en 2000.



14h : L'histoire des jeux vidéo

Pour parler des liens entre grand médium contemporain et discipline historique, terrain de jeu et d'enjeux politique et économique, Jean-Baptiste de Clerfay, concepteur de jeux vidéo historiques, sera notre invité.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY