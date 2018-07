Un jour dans l'histoire - Quelques grands complots à travers les siècles - 26/07/2018

Pourquoi la peste noire, au XIVe siècle, a-t-elle été imputée aux Juifs ? Les Illuminati et les francs-maçons ont-ils joué un rôle dans la Révolution française ? En sait-on plus, aujourd'hui, sur l'assassinat de Kennedy ?

Confrontant les témoignages, les documents officiels et les recherches les plus récentes, l'auteur apporte des réponses éclairantes et redéfinit la notion de complot.

Invité : Arnaud de la Croix, historien et philosophe.

Auteur de « Treize complots qui ont fait l’histoire » paru aux éditions Racine.