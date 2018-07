Un Jour dans l'Histoire - La raison et les sentiments de Jane Austen - 25/07/2018

13h15 : La raison et les sentiments de Jane Austen

Cent ans après sa mort en 1817, l'écrivaine Jane Austen serre toujours les cœurs, perturbe encore la raison et questionne sans cesse nos sentiments.

Invitée : Myriam Campinaire, traductrice et professeure de littérature.



13h45 : Un jour dans l'info

On poursuit notre série d'été « Un jour dans l'info ». On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Bertrand Henne revient sur un scandale sanitaire hors norme. La crise du concombre tueur.



14h : Jérôme Sebasoni, dans l'ombre de Che Guevara

Jérôme Sebasoni a été le guide de Che Guevara au Congo lors de son aventure africaine de 1965. Hilde Baele l'a rencontré, et nous rapporte un témoignage exclusif des grands conflits post-coloniaux du 20e siècle, de ses hauts faits comme de ses silences.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY