Un Jour dans l'Histoire - Les Yan, une famille au cœur d'un siècle d'histoire de la Chine -...

13h15 : Les Yan, une famille au cœur d'un siècle d'histoire de la Chine

Comme des millions de Chinois, la famille Yan a été victime de la Révolution culturelle. Une famille qui a pourtant épousé la cause du communisme, à travers la figure du grand-père Baohang, qui sera agent secret durant la Deuxième Guerre mondiale et son fils qui, lui, sera l'interprète personnel de Mao pour la Russie. Invitée : Yan Lan pour son livre « Chez les Yan, une famille au cœur d'un siècle d'histoire chinoise » paru aux éditions Allary.



13h45 : UN JOUR DANS L'INFO

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Hélène Maquet vous raconte La palme d'or des Dardenne à Cannes en 1999





14h : Quelle place ont eu les femmes dans la construction du projet européen ?

Quels grands noms de la littérature, de la politique, des arts ont façonné la culture européenne et quels visages lui ont-ils donné ?

Invitée : Laurence Rosier, docteure en philosophie et lettres auteure "Petit traité de l'insulte".

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY