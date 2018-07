Un Jour dans l'Histoire - Les grandes heures de la comédie musicale anglo-saxonne - 23/07/2018

13h15 : Les grandes heures de la comédie musicale anglo-saxonne

« West Side Story » est l'un des fleurons de la comédie musicale. Mais d'où vient ce genre, dans quel terreau ses racines sont-elles enfouies ?

Invité : Antoine Guillaume, comédien et spécialiste des comédies musicales.



13h45 : Un jour dans l'Info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Bertrand Henne vous raconte l'échec de l'Orange Bleue en 2007.



14 heures : La naissance de la philosophie en Inde, en Chine et en Grèce

L'Inde, la Chine et la Grèce ont abordé le « continent philosophique» par des rivages différents. La comparaison entre ces trois naissances de la philosophie éclaire chacun des termes de la comparaison et permet de penser à nouveaux frais l'origine des pratiques philosophiques.

Invité : Joachim Lacrosse, professeur de philosophie (ULB, ERG)

