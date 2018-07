Un Jour dans l'Histoire - Aux origines du développement durable - 20/07/2018

13h20: Aux origines du développement durable

Jusqu'où faut-il remonter pour trouver les origines de ce que l'on appelle le développement durable ?

Invité : Edwin Zaccai, professeur à l'Université libre de Bruxelles (Institut de gestion et d'aménagement du territoire, IGEAT).

« 25 ans de développement durable, et après ? » aux éditions Presses universitaires



13h45: On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter le jour où Paola est devenue reine.



14h: Monumental : L'Ile de Capri

Johanne Dussez nous emmène visiter l'île de Capri avec son invitée Clemens Krause, archéologue et spécialiste de l'architecture gréco-romaine.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY