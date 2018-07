Un Jour dans l'Histoire - "Moi Jeanne de Castille, mère de Charles Quint, dite Jeanne la Folle" -...

13h20: "Moi Jeanne de Castille, mère de Charles Quint, dite Jeanne la Folle"

Son mari Philippe de Habsbourg et son fils, le futur Charles Quint, se dresseront contre elle pour l'écarter de la couronne qui lui revient...

Invité : Yann Kerlau pour son livre « L'insoumise » paru aux éditions Albin Michel.



13h45: Un jour dans l'Info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter comment on a frôlé la mort dans les fourons au début des années 80.



14h: Comment devenir belge en 10 leçons

Co-auteur du documentaire « J'adore les Belges », auteur du livre "Comment devenir belge en 10 leçons" (Michel Lafon), l'humoriste Gilles Dal est avant tout historien. Il revient pour nous sur l'évolution de l'identité et de l'image que les Belges ont d'eux-mêmes, ainsi que de l'évolution des préjugés de nos voisins français.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY