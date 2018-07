Un Jour dans l'Histoire - 18/07/2018

13h20 : "Baudelaire et une Belgique de merde. Une !"

Charles Baudelaire, l'auteur scandaleux des « Fleurs du Mal », écrit que "tous les Belges, sans exception, ont le crâne vide..."

Invitée : Isabelle Douillet-de Pange, conservatrice des Musées de la Ville de Bruxelles et commissaire de l'exposition « Baudelaire > < Bruxelles ».



13h45: Un jour dans l'Info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Hélène Maquet vous replonge dans la folie New Beat qui s'est emparée de la Belgique fin des années 80.



14h: L'histoire vraie du SAS, les forces spéciales de l'armée britannique

A travers une BD richement documentée et qui égratigne audacieusement le mythe, Vincent Brugeas et Thomas Legrain racontent l'histoire vraie du SAS, les forces spéciales de l'armée britannique, créée dans le désert africain durant la Seconde Guerre mondiale.

