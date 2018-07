Un Jour dans l'Histoire - Dans l'enfer du goulag - 17/07/2018

13h20: Dans l'enfer du goulag.

Invitée : Juliette Cadiot, auteure avec Marc Elie de l'ouvrage « Histoire du Goulag » paru aux éditions La Découverte.



13h45: Un jour dans l'Info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. On se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui Bertrand Henne vous raconte la crise des euromissiles dans les années 80.



14h: Klimt, peintre symboliste autrichien

Jean-Luc Cornette et Marc-Renier nous plongent dans l'univers charnel et symboliste du maître de l'Art Nouveau viennois et puisent aux source de cette esthétique fin de siècle l'origine d'un des tableaux les plus fameux de Gustav Klimt, Judith et Holopherne.

