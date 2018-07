Un Jour dans l'Histoire - Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité - 16/07/2018

13h20 : Nous sommes au début des années 60 avant notre ère.

Jules César, en tournée d'inspection à Cadix, se met à pleurer aux pieds d'une statue d'Alexandre le Grand.

César, futur dictateur, pleure !

Eh oui, on pleure aussi chez les Romains.

Et ces sanglots sont même un signe de pouvoir ...

Invitée : Sarah Rey, maître de conférence en histoire ancienne à l'Université de Valenciennes.

« Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité » aux éditions Anamosa.



13h45 : Un jour dans l'Info



14 heures : Le cinéma Russe

A travers les exemples plus connes de Sergueï Eisenstein (Octobre, Le Cuirassier Potemkine) et Dziga Vertov (L'homme à la caméra) et ceux, oubliés, de Okraina (Boris Barnet, 1933) et La Commissaire (Alexandre Askoldov, 1967), Aude Merlin, chargée de cours au Département de Science politique rappelle la fécondité de l'industrie du film soviétique, sa richesse formelle, sa censure inévitable et son rayonnement indiscutable.

