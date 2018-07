Un Jour dans l'Histoire - "Je préfère être fusillé : 14-18 des soldats belges condamnés par la...

13h15 : Entre le mois d'août 1914 et la fin décembre 1918, cent quarante militaires belges ont été condamnés à la peine de mort.

Pourquoi ?

Invité : Benoît Amez « Je préfère être fusillé, enquête sur les condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre belges » aux éditions Jourdan.



13h45: : Un jour dans l'Info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui « la chute d'un géant », retour sur une défaite splendide.



14 heures : Varsovie, capitale de la Pologne, est souvent appelée ville-phénix car elle fut rayée de la carte en 1945. Sa reconstruction a été largement entreprise par les polonais eux-mêmes.

Johanne Dussez nous emmène à travers son histoire, ses rues et ses monuments, avec son invité Matthieu Gillabert, historien à l'Université de Fribourg et auteur avec Fanny Vaucher du livre "Varsovie métropole, histoire d'une capitale (de 1862 à nos jours)" (éditions Noir sur Blanc)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY