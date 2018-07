Un Jour dans l'Histoire - "TAMARA DE LEMPICKA, icône des années folles". - 12/07/2018

13h20 : Si son image fantasque et mondaine a souvent fait de l'ombre à sa peinture, Tamara de Lempicka reste l'une des artistes majeures du vingtième siècle.

Invité : Dimitri Joannidès, historien de l'art, en partenariat avec la maison de ventes aux enchères Fauve Paris.

« Tamara de Lempicka », Virginie Greiner-Daphné Collignon ; Glénat.



13h45 : Un jour dans l'info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Nous revenons, aujourd'hui sur la vie et la mort, oubliée de presque tous, d'une des plus grande stars belges du box-office.



14 heures : Indonésie, cet archipel aux 17000 îles !



On vous raconte l'histoire de l'archipel indonésien , un important carrefour du commerce mondial, depuis les premiers passages austronésiens jusqu'aux navires coloniaux du 19e-20e siècle.

Pour remonter le cours de cette histoire fascinante, Nicolas Bogaerts a rencontré Bruno Hellendorff , historien spécialiste de l'Asie et grand connaisseur de l'Indonésie,

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY