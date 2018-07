Un Jour dans l'Histoire - La découverte de Lascaux - 11/07/2018

13h45 : Nous sommes le 8 septembre 1940.

Un dimanche en fin d'après-midi, dans les bois de Lascaux, au-dessus du village de Montignac, en Dordogne.

C'est ce jour-là que quatre adolescents, et un chien, vont faire une découvertes majeure pour l'histoire de l'humanité.

Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agniel et Simon Coencas scrutent un trou découvert par Robot, le chien.

Ils y jettent des pierres pour voir ...

c'est alors que les entrailles de la terre résonnent !

Un peu plus tard, les amis, éberlués, vont pouvoir admirer des dizaines d'animaux peints et gravés sur les parois de la caverne mise à jour.

Ils viennent de découvrir la grotte de Lascaux.

Invité : Régis Delpeuch « Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux » éditions Scrineo.



13h45 : Un jour dans l'info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui l'histoire du plus célébre transfuge politique des ces dernières année...



14 heures : L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski

Auteur de "L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski", Antoine Slocombe raconte la genèse d'un récit de fiction, un polar nourrit aux archives historiques et à l'analyse aussi rigoureuse que surprenante.

