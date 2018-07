Un Jour dans l'Histoire - Les maitres de l'Espionnage - 10/07/2018

13h20 : Tentons d'en approcher quelques spécimens célèbres ou méconnus ...

Invité : Rémi Kauffer, journaliste, spécialiste de l'histoire de l'espionnage, auteur d'une « Histoire mondiale des services secrets de l'Antiquité à nos jours » et de « Les maîtres de l'espionnage » éditions Perrin



13h45 : Un jour dans l'Info

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui, l'histoire d'un crash aérien improbable. Celui d'un avion soviétique sur le sol belge.



14 heures : Tenue correcte exigée

Tout au long des siècles, le vêtement s'est nourri d'une multitude de scandales, d'audaces et d'irrévérences. Qui se souvient qu'une femme ne pouvait pas entrer dans un restaurant en pantalon ? Que les talons étaient réservés aux hommes ? Que le blue-jean, la minijupe ou encore le blouson en cuir des sujets de véritables polémiques ? Découvrons la grande et la petite histoire du vêtement.

Invitée : Caroline Esgain , responsable des collections du Musée du Costume et de la Dentelle à bruxelles

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY