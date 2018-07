Un Jour dans l'Histoire - La république de Bouillon - 09/07/2018

13h15 : Nous sommes le 24 avril 1794. A Bouillon.

Bouillon devenu un centre d'imprimerie, rayonnant aux quatre coins de l'Europe des Lumières.



Invité : Roger Nicolas, auteur avec Jacques Nicolas, de « Se perdre dans la lumière », un ouvrage édité par la Province de Luxembourg .



13h45 : Un jour dans l'info :

On poursuit notre série d'été un jour dans l'info. Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui « le dictateur et sa coupe du monde » histoire d'une coupe du monde vraiment pas comme les autres



14 heures : L'histoire de la firme informatique : IBM

Nos espaces de travail, notre conception des identités visuelles au sein de notre société de consommation doivent beaucoup au développement de la firme IBM dans les années 50', n°1 mondial de l'informatique

Invité : Nikola Jancovic, fondateur des éditions B2, revient pour nous sur ce que signifie ces initiales IBM

