Un Jour dans l'Histoire - Ces morts toujours vivants - 06/07/2018

Il est 4h lorsque le chirurgien Philippe-Jean Pelletan constate la mort de Louis-Joseph Capet, deuxième fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette.

Dès l'annonce de ce décès, déclaré comme étant de cause naturelle, la rumeur met en doute la fin de l'héritier de la couronne de France.

Un cas qui, avec d'autres que nous allons observer, fait partie d'une longue série de morts célèbres revenant mystérieusement à la vie ...

Invitée : Marie-Louis Libert , médiéviste et auteure du livre « Ces morts... toujours vivants » paru aux éditions Jourdan.



Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente... Du cyclisme aujourd'hui... et l'histoire de l'homme par qui le premier grand scandale du dopage a éclaté.



Monumental : BIG BEN et le palais de Westminster

Pour beaucoup, Big Ben désigne la tour du Palais de Westminster qui est le siège du Parlement britannique à Londres.

Johanne Dussez nous raconte l'histoire de ce lieu le plus photographié de Londres.

