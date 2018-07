Un Jour dans l'Histoire - La torture au Moyen Âge : une idée reçue ? - 05/07/2018

13h15 : La torture au Moyen Âge : selon les idées répandues à travers les siècles l'usage en était massif, comme si l'époque avait soumis les hors la loi à la question pour oui pour un non.

On va voir la réalité est un peu plus complexe.

Invitée : Faustine Harang, Dr de l'Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.

« La torture au Moyen Âge, XIVe-XVe siècles » Editions Presses Universitaires de France



13h45 : Un jour dans l'info.

Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui « les couveuses de la mort », petite histoire d'un grand mensonge



14 heures : Jérôme Bosch, le diable aux ailes d'Ange



Né aux alentours de 1450, contemporain de Leonard de Vinci, a été un créateur à l'imagination débordante, le peintre des jardins les plus extraordinaires comme des enfers les plus effrayants

Invitées : Eve Ramboz et Nathalie Plicot, réalisatrices du documentaire¿Jérôme BOSCH, le diable aux ailes d'ange¿

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY