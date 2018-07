Un Jour dans l'Histoire - La Belgique et l'OAS - 03/07/2018

La Belgique et l'OAS

13h20 : Quelle est la position de la Belgique face à l'OAS ? C'est la question du jour...

Invité : Vincent Genin , Ulg



13h45 : 13h45 : Un jour dans l'info.

Bertrand Henne et Hélène Maquet se replongent dans les archives de la RTBF pour vous raconter un évènement qui a marqué l'histoire récente. Aujourd'hui histoire d'un complot contre Elio di Rupo...



14 heures : L'Égypte à Rome : Le mariage de deux civilisations exceptionnelles et éternelles

Que ce soit dans l'art, dans l'architecture, dans l'alimentation, ou encore dans la religion, l'Égypte a laissé sa marque sur Rome.

Invitée : Mélanie Droumart , historienne de l'art et archéologue