Un Jour dans l'Histoire - Farinelli et le règne des Castrats - 02/07/2018

13h20 : Qui étaient les castrats dont l'histoire a retenu le nom de l'un des plus illustres : Farinelli

Invité : Patrick Barbier, italianniste, professeur à l'Université catholiquye d'Angers.

Auteur de « Histoire des Castrats » (Grasset, 1989), « Farinelli le castrat des Lumières » (Grasset, 1994).



13h45 : Un jour dans l'info.

Bertrand Henne et Hélène Maquet se replonge dans les archives de la RTBF pour vous raconter l'histoire récente. Aujourd'hui, on commence par des apparitions mystérieuses, dans le ciel wallon.



14 heures : Histoire du palais de Justice de Bruxelles

Le 15 octobre 1883 est inauguré le Palais de Justice de Bruxelles, en l'absence de son architecte et concepteur, Joseph Poelaert, mais en présence du Roi Léopold II. L'érection de ce bâtiment d'exception porte en elle l'histoire de nos institutions judiciaires et de leur place dans la vie politique et sociale de notre pays, dans notre imaginaire commun et notre patrimoine. Premier président de la Cours de Cassation, le Chevalier Jean de Codt revient pour nous sur les grandes étapes de cette histoire et de sa mémoire.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY