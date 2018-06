Un Jour dans l'Histoire - Aux origines du Jihad - 27/06/2018

13h20 : Nous sommes au tournant des 19e et 20e siècles, au cœur d'un monde musulman colonisé.

Un univers secoué par des réformateurs qui souhaitent renouveler l'enseignement des institutions supérieures religieuses, réorganiser les systèmes judicaire et scolaire et détacher les masses populaires de l'emprise des confréries et de leurs pratiques superstitieuses.

Ces réformateurs prônent un panislamisme qui intéresse les autorités ottomanes pour contrer l'occidentalisation culturelle.

Parallèlement à ces réflexions naissent également des mouvements de réislamisation.

Déjà au 18e siècle, Shah Waliyullâh, un savant réformateur indien, et le théologien puritain Arabe, Ibn Abd al-Wahhab, avaient proclamer la nécessité de fonder l'islam exclusivement sur le Coran et la Sunna, càd la tradition, et lancer des mouvements pour purifier l'Islam considéré comme dégradé par la dévotion populaire.

13h20 : Ils visent également à unifier les musulmans sous la bannière de leur doctrine, y compris à l'aide du jihad.

C'est aux origines du jihad que nous remontons, aujourd'hui.

Invité : Felice Dasseto, docteur en sociologie, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain.



14 heures : Histoire du cinéma : Marie Trintignant 5/5

Une série réalisée par Jean-Louis Dupont

