Un Jour dans l'Histoire - L'affaire Joséphine Hugues, le viol sous hypnose ou la justice...

13h20 : Nous sommes au tout début du mois d'avril 1865, dans le département du Var, en France.

Joséphine Hugues, âgée de vingt-six ans, s'enfuit dans la campagne, avec un ouvrier en rupture de ban, que l'on décrira comme très laid avec deux pieds bots.

Il s'appelle Timothée Castellan.

Quatre jours plus tard, la jeune femme rentre chez son père dans un état confus...



14h: Le Moyen Age, l'enfance de l'Europe ?

L'Europe serait-elle née au Moyen âge ? La fin de cette période charnière, coincée entre l'Antiquité et les Temps Moderne par l'arbitraire de la chronologie, a été le moment où se sont fixés les grands axes commerciaux et les futures frontières des états modernes

