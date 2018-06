Un Jour dans l'Histoire - Orval, neuf siècles de transformation - 21/06/2018

13h20 : Plus d'une fois les moines qui vivaient au milieu de ce vaste chantier se sont posé des questions. En quelle galère se trouvaient-ils embarqués ? Plus tard, on n'a pas manqué de s'interroger aussi à propos de ce décor majestueux. Respecte-t-il vraiment la simplicité cistercienne ? Faut-il pardonner aux constructeurs leur audace ? A moins que finalement leur œuvre ne trouve sa justification dans le flot continu de personnes qui aiment venir prier en ce lieu et y trouvent une réponse à leur soif de silence, d'intériorité et de beauté authentique. [... ]

Invités : : Danièle Henky, maître de conférences à l'université de Strasbourg et Eric Hance, membre de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la province de Luxembourg, architecte consultant de l'abbaye Notre-Dame d'Orval.

Auteurs de « Orval, histoire de la reconstruction de l'abbaye » aux éditions Weyrich.



14 heures : Norilsk : l'architecture au Goulag



Au milieu des années trente, durant les purges staliniennes, deux architectes d'origine arménienne, membres de l'avant-garde constructiviste soviétique, sont internés au goulag de NORILSK, ville la plus froide et la plus septentrionale du monde, à peine mentionnée par quelques cartes. Leur mission ? Urbaniser le permafrost du camp du NORIL'LAG, aidé de centaine de milliers d'autres déportés . C'est une histoire hallucinante, à dimension presque biblique que relate Taline Ter Minassian, spécialiste de l'URSS et du Caucase à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales à Paris dans son livre « Norilsk : l'architecture au Goulag » paru aux éditions B2,

