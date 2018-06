Un Jour dans l'Histoire - Il y a 80 ans : parution du premier action comics avec Superman -...

13h20 : Dans quel contexte ces super-héros ont-ils rencontré l'enthousiasme du public ?

Comment ont-ils évolué en 80 ans ?

Que nous disent-ils de l'Amérique ?



Invité : Stéphane Collignon , Dr Information et Communication (cinéma d'animation)



14 heures : Le massacre d `Oradour-sur-Glane



Le 10 juin 1944 le village d'Oradour sur Glane, dans le Limousin, en France, est voué au massacre de ses habitants par la terrible division SS Das Reich et des éléments de la milice. 642 Victimes, hommes femmes et enfants, dont la plupart rassemblés dans l'église avant d'être exécutés. Quatre jours après le débarquement, après que le Général de Gaulle eut appelé au soulèvement général, le massacre d'Oradour est un crime de guerre beaucoup plus complexe qu'il n'y parait.

Le mémorialiste et spécialiste de l'histoire orale Michel Baury est avec nous aujourd'hui pour évoquer les jours, les heures qui ont précédé le massacre. Il est avec Patrick Charron et et jean Jollivet du livre « Oradour-sur-Glane , Faits générateurs du massacre » paru aux éditions Jourdan



