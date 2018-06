Un Jour dans l'Histoire - L'art de la diplomatie chez Machiavel - 18/06/2018

13h20 : Nous sommes en 1532, à Rome.

C'est cette année-là que paraît la première édition d'un ouvrage qui va faire date : « De principe » (« Le Prince »), signé Machiavel.

Théoricien de la politique, Niccolò Machiavelli a été, pendant près de quinze ans, fonctionnaire de la République florentine.

La Signoria, le gouvernement de Florence, lui a confié, à plusieurs reprises, des missions diplomatiques, notamment en France et en Allemagne.



Invité : Jean-Yves Boriaud, professeur émérite de langue et de littératures latines.

« Nicolas Machiavel, l'art de la diplomatie » éditions Perrin.



14 heures : Au temps des femmes en politique (format XXL)

Archive XXL ce lundi en compagnie de la Sonuma et de Jonathan Remy. Une archive qui nous ramène en 1971. A quelques jours des élections législatives et provinciales, l'émission de la RTB féminin-présent dresse un constat sans appel : alors que 53% des électeurs sont des électrices, il n'y a que 2% de femmes au parlement.

