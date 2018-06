Un Jour dans l'Histoire - CECIL B. DE MILLE, un cinéaste moraliste et transgressif - 14/06/2018

13h20 : Nous sommes le 9 novembre 1956, à New York.

C'est ce jour-là que sort un film appelé à devenir l'un des plus célèbres de tous les temps « Les dix commandements ».

Réalisé par Cecil B. DeMille, il s'agit, en partie, du remake de son long-métrage muet sorti en 1923. Et puis, il a y le casting cinq étoiles : Charlton Heston dans le rôle de Moïse, Yul Brynner dans celui du pharaon Ramsès II et Anne Baxter qui prête son teint de porcelaine à Néfertari.Pluie de nominations aux Oscars, sept au total, mais une seule qui se concrétise par la statuette des meilleurs effets visuels.

« Les dix commandement » est la dernière œuvre réalisée par Cecil B. DeMille, le cinéaste d'une Amérique puritaine, un cinéaste moraliste et, peut-être bien, transgressif...



Inivté : Pierre-Alexandre Moreaux

Conférence le 14 juin, à 19.30, à Pointculture, place L'Ilon, Namur. (Cycles les Trésors du cinéma).



14 heures : Eglise et avortement : histoire de luttes



Le récent référendum irlandais portant sur le droit à l'avortement ont remis en lumière l'évolution du politique et surtout de la position de l'Eglise quant à cette question. Elles s'inscrivent dans des réflexions portées par la doctrine de l'Eglise en matière de contraception fixée par Paul VI dans l'encyclique Humanae Vitae du 25 juillet 1968 et surtout les réflexions de Jean-Paul II sur la théologie du corps, le nouveau féminisme et la nouvelle évangélisation. Comment ces questions ont-elles évolué en Belgique et quel risque pour le droit à l'avortement ?

Réponses avec l'historienne Cécile Vanderpelen .

