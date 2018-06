Un Jour dans l'Histoire - Jane Grey , une reine pour neuf jours - 13/06/2018

13h20 : Nous sommes dans l'Angleterre des Tudors, celle de la Renaissance et de l'humanisme.

Un royaume qui a rompu avec Rome et fait de son monarque le chef de l'Eglise.

Jane Grey, jeune fille que l'on dit brillante, a été, malgré elle, l'enjeu d'une vaste et terrible course au pouvoir.



Invité : Daniel Charneux, auteur de « Si près de l'aurore » aux éditions Luce Wilquin.



Histoire du cinéma : Marie Trintignant 3/5

Une série réalisée par Jean-Louis Dupont

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY