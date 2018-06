Un Jour dans l'Histoire - Tintoret, peintre de génie et commerçant - 12/06/2018

13h20 : Nous sommes au tout début du seizième siècle, à Venise.

Une Venise cosmopolite qui voit affluer les artistes et les intellectuels de l'Europe entière.

C'est dans cet environnement que nait Jacopo Robusti.

Son père est teinturier et comme la gamin ne sera pas bien grand, on l'appellera Tintoretto : le petit teinturier.

Le Tintoret, en français.

La légende raconte que celui qui deviendra l'un des plus grands peintres de la Renaissance se fait la main, lorsqu'il est enfant, en réalisant de somptueux graffitis avec les pigments travaillés par son père.

Quoi qu'il en soit, à peine sorti de l'adolescence, notre artiste en herbe va quitter le quartier commerçant de la Merceria, affuter son sens du commerce et de la communication et pénétrer dans les salons les plus influents de la Sérénissime...

Partons sur les traces du Tintoret.



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : Au temps de Galien

Les écrits prolifiques de Galien de Pergame (129 - env. 216 ap. J.-C.) célèbre praticien, u ndes pères de la médecine, témoignent de ses centres d'intérêt très variés, de ses voyages et de l'ampleur de sa clientèle. Ils ont traité de nombreux thèmes et offrent un parcours géographique et sociologique autour de la Méditerranée sous la Pax Romana. En suivant la vie du médecin grec comme fil conducteur, l'exposition Au temps de Galien. Un médecin grec dans l'empire romain (Musée de Mariemont jusqu'au 2 décembre) se propose de décrire les pratiques médicales, pharmacologiques et sanitaires de l'empire romain aux premiers siècles de notre ère.



Invitée : Annie Verbanck-Piérard, conservatrice des collections de la section Gre`ce-Rome au Muse¿e royal de Mariemont.

