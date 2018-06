Un Jour dans l'Histoire - Le travail des femmes en zone rurale au 19 siècle - 08/06/2018

Tout au long du dix-neuvième siècle et au-delà, la majorité des femmes, en zone rural, élèvent leurs enfants et s'occupent du ménage, et aussi de la ferme.

D'autres sont dentellières ou couturières, certaines ont la chance de se former au métier d'institutrice, de sage-femme ou d'infirmière.

Et puis, il y a ces adolescentes qui quittent la compagne pour entrer au service de riches citadins.

13h20 : Toutes ont participé à la construction d'un monde et font partie de notre mémoire...



Invitée : Laure Gloire, bibliothécaire-documentaliste au domaine du Fourneau saint-Michel.

Auteure avec Justine Fontaine, de « Lavandières, dentellières et cie » aux éditions Weyrich



14 heures : Monumental : My son, Vietnam



Site archéologique majeur, My Son est un lieu que l'on visite lors d'un séjour au Vietnam. La conservation du sanctuaire a commencé au début du 20e siècle, peu après sa découverte par des archéologues français. Son histoire avec Anne-Valérie Schweyer, archéologue, docteur en histoire, chercheur au CNRS et auteur du livre « Le Viêtnam ancien » éditions Les belles lettres.

