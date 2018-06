Un Jour dans l'Histoire - Kolwezi 1978 - 07/06/2018

13h20 : Nous sommes en mai 1978, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo.

Le 11, une révolte prend forme contre le président Mobutu.

Quelles sont les influences internationales, les enjeux politiques et économiques : nous sommes en pleine guerre froide ?

De quelles manières Belges et Français sont-ils intervenus ?

Retour sur Kolwezi 1978...



Invité : Pierre Brassart, historien spécialisé dans l'histoire militaire et des relations internationales.

Auteur de « Kolwezi 1978 » aux éditions Mardaga.



14 heures : L'Expo 67 à Montréal



Fabien Bellat, historien de l'art, chercheur à l'École d'architecture Paris Val de Seine et auteur de « CCCP `67 » (Editions B2) reconstitue ce théâtre d'un pan méconnu de la guerre froid : L'expo 67 est terre d'espionnage, de rivalités technologique et de propagande politique et culturelle.

