Un Jour dans l'Histoire - Le 5 juin 1568, Les comtes d'Egmont et de Hornes sont décapités sur la...

13h20 : Le 5 juin 1568, Les comtes d'Egmont et de Hornes sont décapités sur la Grand-Place de Bruxelles

Cet exécution marque le début de la guerre de Quatre-vingts ans, celle qui va permettre aux Provinces du Nord (les Pays-Bas actuels) d'accéder à l'indépendance.

Les comtes d'Egmont et de Hornes vont, quant à eux, traverser les siècle pour s'inscrire au panthéon des héros que l'on dira « belges ».

Quelles étaient leurs véritables aspirations au-delà du mythe romantique et nationaliste qui s'est construit autour d'eux ?



Olivier Van Rode, historien.

Conférence le 07/06 au Musée de la ville de Bruxelles/Maison du roi : « Les comtes d'Egmont et de Hornes et la Réforme ».



14 heures : Histoire du cinéma : Marie Trintignant 2/4

