Un Jour dans l'Histoire - Les femmes de Louis XV - 05/06/2018

13h20 : Dans l'entourage de Louis XV, on trouve, bien sûr, la reine Marie Leszczynska, ses filles, ses petites maîtresses et les favorites.

Qu'ont-elles en commun ?

Quelle rôle ont-elles joué dans le long règne du roi que l'on surnommait « le Bien aimé » ?



Invitée : Cécile Berly, historienne, spécialiste du XVIIIe siècle.

Auteure de « Les femmes de Louis XV » aux éditions Perrin.



14 heures : Avant les rafles de 1942, les dénonciations de l'été 44, à quoi ressemblait la vie au 209, rue Saint Maur, à Paris? Dans ce grand immeuble du Xe arrondissement, les habitants juifs, communistes, résistants, quidams ont vu leur vie éclater, s'éparpiller aux quatre vents au rythme des rafles, des caches, des fuites et des multiples drames provoqués par l'Occupation nazie et le régime de Vichy. Il a fallu plusieurs années à Ruth Zylberman, réalisatrice du documentaire "Les enfants du 209 rue Saint-Maur", à force d'enquête, de recherches dans les archives, de rencontres, pour retrouver les anciens locataires (chassés, déportés, réfugiés, exilés), à Paris, en France, aux États-Unis, en Israël, en Australie... Et reconstituer cette constellation de plusieurs dizaines de familles. Fruit d'un long travail documentaire et mémoriel, "Les enfants du 209 rue Saint-Maur" recrée du lien au présent, et donne tout son sens à la rencontre du récit intime et de l'Histoire collective.

