Un Jour dans l'Histoire - Apollinaire, la raison du plus fou - 04/06/2018

13h20 : Guillaume Apollinaire, écrivain-précurseur, journaliste à scandale, buveur, fort en gueule, traine-misère et complexé par sa laideur, Guillaume Apollinaire est mort à trente huit ans, le 9 novembre 1918.

Jean-Claude Idée, auteur et metteur en scène du spectacle : » « A bas Guillaume. Apollinaire, le surréaliste ! ».

Centre culturel d'Uccle le 04/06 à 20.00.



14 heures : Au temps du cyclisme (format XXL)



Sélim Sasson a rencontré en 1964 Léon Despontin , ancien coureur cycliste professionnel qui est arrivé premier au Tour de France en 1925 et portrait réalisé en 1961 par Théo Mathy de Rik Van Looy qui raconte sa première participation au Tour de France. C



Une séquence réalisée par Roxane Brunet en collaboration avec les archives de la SONUMA -les-Dames. Ancien coureur cycliste professionnel, il a participé au tour de France et est arrivé premier lors de l'édition de 1925.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY