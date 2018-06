Un Jour dans l'Histoire - L'attentat de Hochfeld - 01/06/2018

13h20 : « 30 JUIN 1923 L'ATTENTAT DE HOCHFELD".



Nous sommes dans la matinée du 1er juillet 1923.

Sur une photo prise le lendemain de l'attentat du pont de Hochfeld à Duisburg, en Allemagne, on voit le corps sans vie de sept des dix victimes qui ont péri dans l'explosion d'une bombe.

Que s'est-il dans la nuit du 29 au 30 juin ?

Cet attentat de Hochfeld fait partie des pages oubliées de notre histoire...

Invité : Nicolas Mignon, historien, spécialisé en littérature de guerre belge.



14 heures Monumental : Bernard Tschumi



Bernard Tschumi est une des stars de l'architecture internationale! Il a réalisé de nombreux bâtiments et lieux prestigieux comme le parc de la Villette, l'école d'Architecture de Miami, le Musée d'Art Contemporain à Sao Paulo, la tour résidentielle Blue à New York ou encore le nouveau musée de l'Acropole.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY