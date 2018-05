Un Jour dans l'Histoire - 29/05/2018

13h20 : De l'invention de la gynécologie à la théorie freudienne, des théories natalistes aux pilules du désir et aux neurosciences, l'histoire de la sexualité féminine, plus que la femme elle-même, varient.



Invitée : Delphine Gardey, historienne et sociologue, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Genève.

Co-dirige avec, Marilène Vuille « Les sciences du désir. La sexualité féminine, de la psychanalyse aux neurosciences » ; éd. Le bord de l'eau.



14 heures:" Get up, Stand up" ou la voix du peuple avant les réseaux sociaux



Michael Lellouche, curateur de l'expo et auteur du livre Protest . L'expo, c'est 400 affiches, 30 pays et 5 continents ! Et c'est au MIMA, à Bruxelles, donc une info à répercuter absolument ! Passionné de graphisme et de politique, Michael Lellouche s'intéresse à l'esthétique protestataire. Méthodiquement, il assemble en 20 ans une collection de plus de 1600 affiches concentrée sur la période 1968-1973, mais qui explore aussi les racines historiques de la contestation et les courants contemporains dans le monde entier.

