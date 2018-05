Un Jour dans l'Histoire - L'art dramatique : Stanislavski à l'Actor Studio - 25/05/2018

13h20 : Le travail de Stanislavski servira de base à ce qui se pratiquera, à partir de la fin des années quarante, dans le fameux Actors Studio de New York, et qui donnera naissance à pléthore de stars du cinéma hollywoodien.

De Stanislavski à l'Actors Studio, c'est le chemin que nous empruntons, aujourd'hui...



Invité : Jérome Roose, auteur et metteur en scène



14 heures : Macao", un nom mythique qui sonne comme une aventure et qui a inspiré écrivains et réalisateurs. Ancienne enclave portugaise, Macao vit aujourd'hui du jeu, à tel point que son surnom est la "Las Vegas asiatique".



Son histoire avec Xavier Paulès, historien, maître de conférences à l'Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris (EHESS).

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY