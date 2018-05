Un Jour dans l'Histoire - Mai 68 raconté par les objets - 22/05/2018

13h20 : Ils sont nombreux les objets qui racontent ces années soixante, qui traduisent la force et la profondeur des bouleversements en cours.

Revenons sur quelques-uns d'entre eux ...



Invitées : Amandine Lauro, chercheuse qualifiée du FNRS à l'ULB et Cécile Vanderpelen-Diagre, professeure d'histoire contemporaine à l'ULB.

Elles ont dirigé, avec Valérie Piette et Caroline Sägesser, l'ouvrage collectif « Mai 68 raconté par les objets » aux éditions Couleur livres.



14 heures : De renommée équivalente à celle de Milgram, l'" expérience de Stanford sur la prison " demeure pourtant l'un des meilleurs exemples de mise en scène scientifique. Rassemblant archives et entretiens inédits, Thibault Le Texier mène une enquête haletante sur l'une des plus grandes supercheries intellectuelles du XXe siècle.

Thibault LE TEXIER, « Histoire d'un mensonge , Enquête sur l'expérience de Stanford » éditions de la Découverte

