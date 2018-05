Un Jour dans l'Histoire - L'Affaire des poisons : crime, sorcellerie et scandale sous le règne de...

13h20 : L'Affaire des poisons sera le plus grand scandale du règne du roi-Soleil.

Invité : Claude Quétel « L'Affaire des poisons, crime, sorcellerie et scandale sous le règne de Louis XIV » éditions Tallandier, coll.Texto



14 heures : Au temps du quartier nord de Bruxelles

Nous sommes dans le quartier Nord de Bruxelles, en 1972. Bulldozers et pelleteuses s'activent pour faire table rase et permettre l'émergence des tours du World Trade Center. Sur 53 hectares, les maisons sont détruites et les habitants expulsés. Des pensionnés, beaucoup, et ceux qu'on appelle alors « les étrangers », aussi.Pour l'émission 9000009, Gérard Loverius et Josy Dubié ont tendu leur micro aux habitants du quartier, des habitants au cœurs brisés.



Une séquence réalisée par Jonathan Remy en collaboration avec les archives de la SONUMA

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY