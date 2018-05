Un Jour dans l'Histoire - DELHAIZE LE LION, épicier depuis 1867 - 18/05/2018

13h20 : Nous sommes le 1er juillet 1867. Un certain Jules Delhaize, professeur de sciences commerciales à l'Athénée de Bruxelles, quitte son emploi stable et rémunérateur pour fonder avec son frère, Auguste, vétérinaire, la société Delhaize Frère et Cie.

L'idée est de faire le commerce de denrées coloniales, de vins et de liqueurs

Remontons aux origines d' une entreprise familiale qui s'inscrit depuis plus 150 ans dans ce que l'on appelle le récit national.

Invité : Emmanuel Collet , historien. « Delhaize « Le Lion », épicier depuis 1867 » aux éditions Racine.





14 heures : La nécropole de Saqqâra se trouve à quelques kilomètres du Caire et est une des plus vastes nécropoles d'Egypte.

Visite des lieux avec l'égyptologue Philippe Collombert, professeur à l'Université de Genève et directeur de la mission archéologique franco-suisse de Saqqâra.

