Un Jour dans l'Histoire - La pédagogie auto-gestionnaire - 17/05/2018

13h20 : Dans son ouvrage intitulé « L'autogestion pédagogique. Recherches institutionnelles », en 1973, Georges Lapassade, philosophe et sociologue français, revient sur l'évolution du courant autogestionnaire en pédagogie, avant et après Mai 68.

Revenons aux origines ...

Invitée : Sophie Wustefeld, doctorante en philosophie politique et de l'éducation, Université de Liège.



14 heures : Les Amazones, mythe ou réalité ?

Les Amazones ont traversé l'imaginaire des Grecs grâce à des traditions narratives variées, qui mettaient en scène leurs héros les plus brillants. Héraclès, Thésée ou Achille ont tous, à un moment ou un autre de leur histoire, fait face à ces extraordinaires guerrières. Ont-elles véritablement existé ?

Invités : Géraldine Bindi et Christian Rossi « Le cœur des amazones » aux éditions Casterman

