Un Jour dans l'Histoire - 16/05/2018

13h20 : LE CHEVALIER D'EON : un nom familier qui a pourtant conservé tout son mystère. Diplomate, officier, redoutable bretteur, cavalier hors pair ou femme séduisante, intrigante, habile, émissaire clandestine du roi Louis XV ? Un homme désirant être femme, une femme virile, un travesti ? L'énigme du chevalier d'Eon demeure et fascine toujours autant.



Invitée : Catherine Hermary-Vieille, "Moi, chevalier d'Eon, espionne du roi" éditions Albin Michel".



14 Heures : HISTOIRE DU CINEMA : JEAN-PIERRE MOCKY (3/4)



Réalisateur et scénariste , Jean-Pierre Mocky a réalisé plus de soixante longs métrages et quarante épisodes de série pour la télévision. Sa carrière au cinéma débute tout d'abord comme acteur dans les années 40 et réalise son premier long métrage en 1954 auprès de Luchino Visconti. Très tôt, Jean-Pierre Mocky s'affirme en marge de la production traditionnelle en signant des œuvres cyniques et pleines d'humour noir, passant au crible la télévision.

Jean-Louis Dupont nous fait découvrir la filmographie de Jean-Pierre Mocky.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY