Un Jour dans l'Histoire - Théodora, prostituée et impératrice de Byzance et Les affiches belle...

13h20 : Théodora, puisqu'il s'agit d'elle, l'épouse de Justinien, a fasciné et dérangé ses contemporains et les siècles suivants car elle était une femme sensuelle et puissante.

Eprise de pouvoir, courtisane, prostituée, elle va gravir tous les échelons jusqu'au sommet de l'Etat.

Mais que savons-nous réellement de Théodora impératrice de Byzance ?



Invitée : Virginie Girod, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'Antiquité.

« Théodora, prostituée et impératrice de Byzance » éditions Tallandier.



14 heures: L'affiche illustrée, qui apparait dans toute sa fantaisie à Paris dans les années 1870-1880, trouve à Bruxelles un engouement immédiat.

Des artistes, célèbres ou méconnus, s'y essaient avec bonheur, séduits par ce média éphémère, techniquement exigeant mais tellement

exaltant car susceptible de colorer la ville et ses faubourgs.



Invitée : Isabelle Douillet-de Pange, conservatrice des Musées de la Ville de Bruxelles à l'occasion de l'exposition Affiches Belle Epoque,

du 09.05.18 au 02.09.18 au Musée de la Ville de Bruxelles.

