Un Jour dans l'Histoire - Les congés payés et Mai 68 - 08/05/2018

Retour sur un combat qui font rude et long à mener et qui remonte à plusieurs décennies, voire plusieurs siècles auparavant.



Invité : Pierre Tilly, enseignant, chercheur à l'UCL. « Vacances, les congés payés en Belgique », livre et dvd édités par la Cinematek.



13h45 : Mai '68 : 50 ans, poil aux dents !



Le théâtre des possibles : À Paris, l'Odéon. À Bruxelles, les Beaux-Arts. La libération des corps et des esprits secoue les planches. De nouvelles voies collectives jettent les bases d'un nouveau théâtre qui portera l'imagination au pouvoir.



14 heures : Aux origines de Snoopy



Créature de la BD Peanuts créée en 1950 par Charles M. Schultz, Snoopy aime interpréter, dans les années 60, un as de l'aviation de la 1ère Guerre mondiale affrontant le terrible Baron Rouge.

