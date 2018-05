Un Jour dans l'Histoire - PIERRE-NAPOLEON BONAPARTE, l'original de la famille et MAI - 07/05/2018

13h115 : Pierre-napoléon Bonaparte, selon l'historien Alain Decaux, est « la personnalité la plus originale, voire la plus extravagante de la famille ».

« Un homme d'action, frustré et incompris de ses contemporains, un desperado » dira l'une de ses parentes.

Un homme dont le parcours est intimement lié à la Belgique.

Partons sur les traces de celui qui déclarait avoir « de la commisération pour les faibles, une haine inextinguible contre les oppresseurs et un mépris envers les lâches et les indifférents » : Pierre-Napoléon Bonaparte.

Invité : Edouard Hizette, ex administrateur général du CAHF (Cercle archéologique et historique de Florenville).



13h45 : Mai `68 : 50 ans, poil aux dents ! Une série inédite en 7 épisodes

Héritage et récupérations : À peine les pavés recouvrent-ils le sable que l'héritage de mai 68 est attaqué, dénigré, simplifié. Comment comprendre la portée d'un évènement à l'aune de toutes ses récupérations ?



14 Heures : Notre archive XXL nous emmène ce lundi en 1974 dans la banlieue liégeoise, à Ans. Le licenciement d'une institutrice d'une école paroissiale émeut la communauté. Une séquence réalisée par Jonathan Remy en collaboration avec les archives de la SONUMA

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY