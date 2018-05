Un Jour dans l'Histoire - L'art Comtenporain en Belgique en direct et Mai 68 - 04/05/2018

13h15 : Quels sont les autres étapes essentielles de l'art belge contemporain ?



C'est ce que nous allons voir à l'occasion de l'inauguration de la fondation Kanal-Centre Pompidou, à Bruxelles...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



13h45 : Mai `68 : 50 ans, poil aux dents ! Une série inédite en 7 épisodes



Le théâtre des possibles : À Paris, l'Odéon. À Bruxelles, les Beaux-Arts. La libération des corps et des esprits secoue les planches. De nouvelles voies collectives jettent les bases d'un nouveau théâtre qui portera l'imagination au pouvoir.



14 heures :L'histoire fabuleuse des musées modernes



Qu'est-ce qui a présidé à cette évolution? Quelles en sont les grandes étapes et les modèles successifs? De Florence au Centre Pompidou, Christophe Loir nous rappelle l'Histoire fabuleuse des musées modernes et de leur rapport à l'art contemporain.

