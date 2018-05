Un Jour dans l'Histoire - LE MLF ET LES HOMOSEXUELS + Mai 68 - 03/05/2018

13h20 : Quels ont été les liens entre le mouvement de libération de femmes et les revendications homosexuelles ?

Les combats ont-ils réellement convergé ?

Avec notre onvitée : Marie-Jo Bonnet, spécialiste de l'histoire des femmes, de l'histoire de l'art et de l'homosexualité féminine.

« Mon MLF » aux éditions Albin Michel



13h45 : Mai '68 : 50 ans, poil aux dents ! - Une série en 7 épisodes

Et pendant ce temps, à Liège : Entre expérimentations démocratiques et occupations, la Cité ardente met en scène ses bouleversements et garde une place à part dans le cœur du changement.



14 heures : Contre la guerre 14-18 : résistances mondiales et révolution sociale »

Comment raconter l'histoire de celles et ceux qui ont refusé la Grande Guerre, sous toutes ses formes? Dans son dernier ouvrage, Contre la guerre 14-18. Résistances mondiales et révolution sociale (La Dispute) l'historienne Stefanie Prezioso , professeur associée à l'institut d'études politiques, historiques et internationales de l'Université de Lausanne, pose la question.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY