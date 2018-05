Un Jour dans l'Histoire - Le théâtre de Molière et Mai 68 - 02/05/2018

13h15 MOLIERE

Nous sommes en 1659

Dans son « Récit de la farce des Précieuses » qu'elle fait à son amie Madame de Morangis, Mlle Desjardins, poétesse et romancière du Grand siècle français, écrit à propos des tenues franchement caricaturales que Molière utilise dans ses comédies.

Ici donc, à propos des « Précieuses ridicules » où l'auteur joue le rôle de Mascarille, Melle Desjardins écrit :

« Imaginez-vous donc, Madame, que sa perruque était si grande qu'elle balayait la place à chaque fois qu'il faisait la révérence [...]

son rabat se pouvait appeler un honnête peignoir, et ses canons semblaient n'être faits que pour servir de caches aux enfants qui jouent à cligne-musette [...].

Un brandon de galants lui sortait de sa poche comme d'une corne d'abondance, et ses souliers étaient si couverts de rubans qu'il ne m'est pas possible de vous dire s'ils étaient de roussi, de vache d'Angleterre ou de maroquin ; au moins sais-je bien qu'ils avaient un demi-pied de haut. »

Comment Jean-Baptiste Poquelin met-il en scène ses pièces, comment dirige-t-il ses comédiens, que cherche-t-il à dire de son époque, comment fait-il rire et réfléchir ?

Plongeons-nous dans le théâtre de Molière...



Invité : Jérome Roose, spécialiste du théâtre du XVIIe siècle.



13h45 : Mai '68 : 50 ans, poil aux dents ! - Une série en 7 épisodes



Mai `68 au poste... de télévision : À la RTB, un nouvelle musique se fait entendre : journalisme social, indépendance critique, autonomie culturelle. Ses racines ? Le Mordant Henri



14h heures : Histoire du cinéma : Jean-Pierre Mocky (1/4)



Nouvelle série consacrée au réalisateur et scénariste français, Jean-Pierre Mocky, né le 6 juillet 1933 à Nice , a réalisé plus de soixante longs métrages et quarante épisodes de série pour la télévision.

Le Ciné Club de l'INSAS et le Nova fêteront Jean-Pierre Mocky pendant deux jours de projections et de discussions avec ce réalisateur hors norme ! Ce se passe le 12 et 13 mai 2018

Jean-Louis Dupont nous fait découvrir donc à partir d'aujourd'hui la filmographie de Jean-Pierre Mocky.

