Un Jour dans l'Histoire - La longue marche vers l'assistance publique et Mai 68 - 01/05/2018

13h15 : C'est en 1795 que les Français annexent les Pays-Bas autrichiens à la république.Il s'en suit une période de profondes réformes économiques. Ainsi dans le domaine de la charité. Jusque-là, elle était aléatoire et arbitraire, car privée. Sous les Français, elle devient chose publique, domaine de l'Etat, et va se fonder sur trois piliers : le droit de chacun d'obtenir un travail, le devoir d'en chercher un et la nécessité d'aider ceux que l'infortune ou le malheur en prive.



Invité : Thierry Demey, juriste, économiste, historien de Bruxelles, professeur (ULB).



« Bruxelles, des remparts aux boulevards-sur les traces de dix siècles de mutation » paru aux éditions Badauds.



13h45 : MAI 68' : 50 ans, poil aux dents ! - Une série en 7 épisodes



Étudiants et engagement politique : De l'ULB à la Cambre, de l'Insas à l'Université de Liège, l'engagement politique de la jeunesse a éclaté au grand jour. Une nouvelle génération culturelle et politique était née.



14 heures : Le pouvoir des odeurs



Quoi de plus mystérieux qu'une odeur, capable aussi bien d'attirer et de séduire que de provoquer d'irrésistibles réactions de dégoût et de rejet !



Invitée : Annick le Guérer "Les pouvoirs de l'odeur" éditions Odile Jacob

