Un Jour dans l'Histoire - Foujita: peindre dans les années folles - 25/04/2018

Nous sommes le 6 août 1913, dans la quartier de Montparnasse, à Paris, c'est le matin.

Arrive un tout jeune homme de 27 ans en provenance de Tokyo et après avoir débarqué à Marseille, il rentre de plein pied dans son rêve de peintre.

Il se nomme Tsuguharu (héritier de la Paix) Fujita.

Dès le lendemain, il se jette dans la bataille des avant-gardes de l'art moderne et, très vite, devient l'un des acteurs majeurs des Années folles.

Modigliani, Chagall, Picasso seront ses pairs.

Ses allures de dandy et son excentricité intriguent les galeristes et les marchands qui ne tardent pas à le repérer et à lui apporter la gloire.

Il travaille autant qu'il fait la noce et devient « le plus japonais des Parisiens et le plus parisien des Japonais ».

Son histoire est faite de la recherche d'une harmonie entre deux mondes qui se fascinent autant qu'ils se craignent : l'Orient et l'Occident.

Partons sur les traces de celui qui deviendra Léonard Foujita.

Nos invitées Sylvie Buisson et Anne Le Diberder, commissaires de l'exposition « Foujita, peindre dans les Années folles » au Musée Maillol, à Paris.

