Un Jour dans l'Histoire - La Meuse est au cœur de notre histoire - 23/04/2018

Nous sommes en 1198, au cœur de la vallée mosane.

Renier de Saint-Jacques, chroniqueur soucieux de rendre compte de la vie quotidienne de ses contemporains, mentionne une forte sécheresse à Liège qui provoque un quasi tarissement de la Meuse.

Il y en aura six autres tout aussi catastrophiques, jusqu'en 1615.

Mais c'est aussi le gel du fleuve qui est source d'embarras : il empêche tout trafic par bateau.

Quand ce ne sont pas les fortes crues, ou la rapide fonte des glaces provoquant des débâcles, qui occasionnent des ravages : ainsi en 1409, la rivière renverse un pont et une partie des remparts à Namur.

Dès le début du Moyen Âge, le trafic s'est développé sur le cours d'eau.

Aux Xie et XIIe siècles, les marchands des riches agglomérations ont participé à un commerce de longue distance, leurs itinéraires empruntant la voie fluviale.

La Meuse est au cœur de notre histoire.

Invité : Marc Suttor, professeur d'histoire médiévale à l'université d'Artois à Arras, auteur de « La Meuse, au cœur de notre histoire » ; IPW (Institut du Patrimoine wallon).

